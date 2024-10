Julgamento de Ednaldo Rodrigues no STF é novamente adiado

O julgamento que pode levar à remoção ou permanência do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, de seu cargo foi novamente suspenso no Supremo Tribunal Federal (STF). A sessão se iniciou nesta quarta-feira (9) com o voto favorável do relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Mas parou por aí.

Isso porque, após o voto, o ministro Flávio Dino pediu vista do processo. Com isso, o julgamento foi suspenso provisoriamente, podendo ocorrer apenas no próximo ano. Acompanhando a Seleção Brasileira na Data Fifa, Ednaldo não acompanhou a sessão.

O mandato de Ednaldo Rodrigues, que teve início em março de 2022, se estenderá até março de 2026. Durante o último ano desse período, a convocação das eleições para a presidência e para os cargos de vice-presidentes da CBF poderá ocorrer a qualquer momento.

Entenda o caso Ednaldo Rodrigues no STF

Assim, um interventor foi designado para comandar a entidade. O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) levou o caso para o STF e, com uma liminar do ministro Gilmar Mendes, Ednaldo e outros dirigentes eleitos pela Assembleia Geral Eleitoral da CBF de 2022 retornaram aos cargos. Agora, os ministros irão decidir se mantêm ou derrubam a liminar.

