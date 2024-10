Botafogo-SP vira sobre Guarani no último minuto e deixa o Z4 da Série B

Com um gol no último minuto, o Botafogo-SP levou a melhor por 3 a 2 sobre o Guarani nesta quarta-feira (9), em Ribeirão Preto, em jogo atrasado da 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Alex Sandro, Victor Andrade e Alexandre Jesus anotaram para os donos da casa, enquanto Caio Dantas (duas vezes) marcou para a equipe campineira.

O Pantera sobe para a 15ª colocação, deixando a zona de rebaixamento, agora com 35 pontos, dois a mais do que o CRB, primeiro time no Z4. O Bugre segue na lanterna, com apenas 25 pontos. Já são 23 rodadas seguidas entre os piores da competição.

Na próxima rodada, a 31ª da Segundona, o Botafogo recebe o Operário-PR, sábado (12), às 21h30, mais uma vez no Estádio Santa Cruz. O Guarani, por outro lado, enfrenta o CRB, na próxima segunda-feira, às 21h, em mais um duelo direto contra times que lutam contra a degola. O jogo será no Brninco de Ouro da Princesa, em Campinas.

O jogo

Logo no minuto inicial de jogo, o Guarani largou na frente. João Victor superou os defensores antes de dar assistência para Caio Dantas, no meio da área, abrir o placar. Em busca da reação, o Botafogo pressiobnou até que Alex Sandro pegou rebote para deixar tudo igual. Perto do intervalo, voltou a brilhar a estrela de João Victor. Caio Dantas cobrou pênalti certeiro para recolocar os visitantes em vantagem. A segunta etapa também foi com o Pantera pressionando o adversário. O goleiro Pegorari, do Bugre, apareceu com boas defesas. Até que, aos 33 minutos, Emerson Ramon foi derrubado por Marcelinho na área. Victor Andrade, na cobrança, empatou de novo. A virada saiu nos acréscimos aos 51 minutos. Pegorari, dessa vez, vacilou em cobrança de falta, e Alexandre Jesus, na sobra, assegurou o alívio do Botafogo.

