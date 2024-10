Fora da lista do Governo, site de apostas que patrocina o Guarani encerra atividades

O Guarani não faz uma boa temporada em 2024; afinal, está na lanterna da Série B e, para piorar, nesta semana teve mais uma notícia ruim. Fora da relação de sites de apostas regularizados para operar no Brasil, a Dafabet anunciou o encerramento das atividades no país e deixará o clube sem patrocínio.

Desse modo, a empresa esteve no clube de Campinas desde julho e não entrou na lista da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. O site, poranto, será derrubado pelo Governo Federal a partir de sexta-feira, dia 11.

“Lamentamos informar que a Dafabet encerrará suas operações no Brasil a partir de 10/10/2024. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer a cada jogador pelo apoio e lealdade durante o tempo que estiveram conosco. Foi um prazer tê-los em nossa comunidade e somos profundamente gratos pela confiança que depositaram em nós”, publicou a empresa em nota divulgada no site oficial e nas redes sociais.

“Pedimos gentilmente que retirem qualquer saldo restante em suas contas o mais rápido possível. Por favor, certifiquem-se de que todos os pedidos de saque sejam enviados até 15/10/2024”, completou a empresa.

Aliás, o Guarani e o site de apostas tinham contrato até 2025, além de ter a marca exposta no estádio Brinco de Ouro, nas placas de publicidade das partidas oficiais, no vestiário, assim como no backdrop de entrevistas coletivas e na zona mista.

Confira a nota do Guarani sobre o caso

O Guarani Futebol Clube informa que, devido a questões de regulamentação junto ao Governo Federal, a Dafabet, nossa atual patrocinadora master, não poderá estampar sua marca na camisa do clube por um período determinado (até que suas atividades sejam regulamentadas junto aos órgãos oficiais do Brasil).

Desta forma, a Dafabet decidiu ceder seu espaço na parte frontal do uniforme para o StarsTEA, um projeto recente do Guarani FC que visa promover a inclusão social de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A mudança acontecerá após o jogo desta quarta-feira (9), contra o Botafogo-SP.

Esta iniciativa demonstra o compromisso do clube em apoiar causas sociais relevantes e promover a conscientização sobre a inclusão. O StarsTEA representa uma importante ação em prol da comunidade e reflete os valores que o Guarani defende. Agradecemos à Dafabet pela parceria e por ceder seu espaço para a divulgação do projeto StarsTEA, nessa iniciativa transformadora que trará um impacto positivo para a comunidade.

