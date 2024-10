Fluminense tem extensa lista de pendurados para sequência do Brasileirão

O técnico Mano Menezes, do Fluminense, sofreu mais uma baixa para o duelo com o Flamengo, dia 17, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Trata-se de Kevin Serna, que sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Sem Keno e Marcelo, ambos suspensos, o treinador tem que ficar de olho também na extensa lista de pendurados do Tricolor.

Afinal, Manoel, Thiago Silva, Marquinhos, Fábio, Kauã Elias e Facundo Bernal estão na sequência de dois amarelos e caso sejam punidos no Fla-Flu, estarão de fora da próxima partida da competição. Ainda em outubro, o time carioca enfrenta o Athletico-PR (jogo atrasado), dia 22, e o Vitória, dia 26, no Maracanã e no Barradão.

Para o duelo com o Flamengo, o treinador terá os retornos de Diogo Barbosa e Germán Cano, que estavam suspensos contra a Raposa.





Dificuldades no setor ofensivo

O técnico terá dor de cabeça para escalar o setor ofensivo, visto que sem Keno e Serna, não terá muitas opções para atuar na ponta. A principal delas é Marquinhos, que atuava mais como lateral-direito com Diniz e não tem tido chance com Mano.

Além disso, o comandante tricolor pode optar por deslocar Lima para o setor, que tem sido uma espécie de 12º jogador e entrado com frequência.

David Terans, Isaac e Matheus Reis são outras opções, mas não tiveram espaço com o técnico. John Kennedy, por sua vez, já atuou pelo lado, quando jogou ao lado de Germán Cano.

Por fim, o Fluminense trabalha para ter Jhon Arias e Facundo Bernal diante do arquirrival. Vale lembrar que ambos foram convocados por suas respectivas seleções, Colômbia e Uruguai, e entram em campo dias antes do clássico carioca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.