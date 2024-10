Ministro provoca Corinthians em julgamento no STF e é rebatido por Alexandre de Moraes

O ministro Gilmar Mendes, relator do processo que definirá o futuro de Ednaldo Rodrigues na CBF, fez uma piada sobre o Corinthians durante o julgamento do caso. A provocação teve resposta imediata do corintiano Alexandre de Moraes, que retrucou o colega santista em sessão no Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quarta-feira (9).

Santista, Gilmar Mendes, brincou sobre uma mensagem que recebeu em seu celular. “Me mandaram na internet uma mensagem que aparentemente teria sido escrita pelo Dr. Drauzio Varella. Ele dizia, e isso se aplica a outros clubes: ‘Se você é corintiano e quer ver títulos, não perca tempo e seja mesário voluntário do TSE'”.

Moraes, corintiano, rebateu na sequência: “Vindo do ministro Gilmar Mendes, cujo horário está em 3º na segunda divisão, óbvio que é uma fake News”. O relator respondeu: “Por isso que eu disse que se aplicava a vários clubes”.

Provocações no STF

Corintiano assíduo, o ministro Alexandre de Moraes também já provocou rival durante sessão no STF. Na ocasião, em 2023, o secretário ironizou o palmeirense Dias Toffoli ao recordar a falta do título do Mundial de Clubes.

Moraes recordou a parceria entre seu clube de coração, o Corinthians, e MSI (Media Sports Investment). O magnata russo, Boris Berezovsky, acabou investigado por lavagem de dinheiro durante o período.

“Depois desse trágico evento do Corinthians com a Rússia, nós extirpamos os russos do Corinthians e, depois, ainda fomos campeões mais duas vezes do Brasileiro e uma do Mundial, em 2012. Título que o Palmeiras não tem, infelizmente, ministro Toffoli”, cutucou o ministro.

