CPI de Manipulação de Apostas Esportivas convoca Paquetá para depor

Meio-campista da Seleção Brasileira e do West Ham, Lucas Paquetá recebeu a convocação para dar seu depoimento na CPI da Manipulação de Apostas Esportivas. Assim, a Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado exige a presença do jogador em 29 de outubro. A propósito, a influenciadora Deolane Bezerra terá também que prestar esclarecimentos no mesmo dia.

Durante a última sessão na casa, o presidente da CPI, o senador Jorge Kajuru (PSB-GO), demonstrou sua insatisfação pelo fato de Paquetá seguir na Seleção em meio a acusações. Afinal, ele está na lista de atletas convocados para defender a pentacampeã mundial, nesta data Fifa. Pelas Eliminatórias, o Brasil enfrenta Chile, nesta quinta-feira (10), em Santiago, e Peru, na próxima terça-feira (15), em Brasília.

“Eu acho um absurdo, eu acho abominável o jogador Paquetá ainda estar na Seleção Brasileira, sendo convocado, jogando, sendo que o nome dele está sendo investigado totalmente. Os indícios são fortes. Ouvimos até o próprio William (Rogatto), que deixou claro que o Paquetá realmente envolveu a família dele, não é isso? Agora vem mais uma informação de outro jogador ligado a ele”, opinou Kajuru.

O jogador também é alvo de investigação na Inglaterra por participação em interferência em uma partida do West Ham.

CPI convida novos personagens a depor

A Comissão Parlamentar de Inquérito também concordou para chamar o ex-atleta profissional Matheus Gomes e o meio-campista Fernando Neto, atualmente sem clube, para darem seus depoimentos.

Ainda serão enviados convites para o economista Eduardo Moreira, o jornalista Juca Kfouri. O influenciador digital e produtor de vídeos Jon Vlogs e Carlos Prado, presidente da Associação em Defesa da Integridade, Direitos e Deveres nos Jogos e Apostas, também devem depor. Outro que deve aparecer na Comissão é Daniel Vasconcelos, presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.