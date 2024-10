Cruzeiro informa sobre lesão de Cássio e prazo para recuperação

O goleiro Cássio teve diagnosticada uma lesão na coxa direita, que foi confirmada pelo Cruzeiro na manhã desta quinta-feira (10), durante contato com jornalistas pelo WhatsApp. No entanto, algo incomum ocorreu: a Raposa forneceu um prazo de recuperação para o arqueiro.

Isso não é habitual. Geralmente, o clube comunica a lesão, mas não estabelece um prazo para o retorno. No caso de Cássio – talvez para aliviar a preocupação dos torcedores em relação às decisões nas próximas semanas -, o time celeste anunciou que o atleta vai tratar o edema na coxa direita com uma data prevista para voltar.

“O Cruzeiro informa que Cássio foi submetido a exames que diagnosticaram um pequeno edema na coxa direita. O goleiro já iniciou o tratamento no departamento de saúde e performance do clube. A expectativa é que Cássio retorne aos treinamentos com a equipe no início da próxima semana”, divulgou.

Assim, a expectativa é que Cássio esteja disponível para o jogo contra o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na sexta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 30ª rodada do torneio nacional.

Como ocorreu a lesão de Cássio

A lesão aconteceu durante os trabalhos táticos de Fernando Diniz, na Toca da Raposa II. O jovem Kaiki recebeu um lançamento longo e Cássio deixou o gol para interceptar a bola. É importante ressaltar que não houve contato. Apenas o goleiro se esticou demais e sentiu dores.

Após o lance, Cássio ficou caído no gramado e precisou do apoio de companheiros. Ele recebeu atendimento dos profissionais do Cruzeiro e, em seguida, deixou o campo em direção aos vestiários da Toca II.

