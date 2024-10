Koundé rebate críticas sobre roupas de jogadores da França

O zagueiro Jules Koundé, do Barcelona, usou sua rede social para ironizar às críticas sobre as roupas usadas pelos jogadores da França na apresentação para os jogos da Nations League. No X, o atleta fez uma ‘promessa’ sobre a vestimenta dos companheiros na próxima convocação.

Em recado direto para Jérôme Rothen e Jean-Michel Larqué, comentaristas da emissora francesa RMC Sport, Koundé disse que os jogadores chegarão no ‘modo treinamento’ em uma nova oportunidade.

“Mas enfim, senhores, não precisam se exaltar tanto por tão pouco. Diante dessa abundância de benevolência, não temos mais escolha… no próximo encontro, prometo que todos chegaremos de agasalho, com chuteiras nos pés e sem esquecer a parka (jaqueta corta-vento) se chover, Sr. Larqué”, ironizou o zagueiro, em resposta a um vídeo em que Rothen e Larqué criticavam à apresentação dos atletas no CT de Clairefontaine, em Paris.