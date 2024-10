Chile x Brasil, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

A Seleção Brasileira visita o Chile nesta quinta-feira (10/10), às 21h (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil é o quinto colocado, com dez pontos, e ven de derrot para o Paraguai. Além disso, a Canarinho pode terminar a rodada fora da zona de classificação para o próximo Mundial com uma combinação de resultados. Já a ‘La Roja’ vive um momento delicado. Afinal, os chilenos venceram apenas um jogo e estão longe de uma vaga para a próxima Copa.

Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte. A Jornada Esportiva começa bem antes, às 19h30, com um pré-jogo de primeira, sob o comando de Ricardo Froede, que também estará na narração assim que a bola rolar.