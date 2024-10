CBF divulga áudio do VAR em gol anulado do Grêmio contra o Atlético-MG

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (10) o áudio do diálogo da arbitragem com a cabine do VAR no lance do gol anulado do atacante Braithwaite, na derrota do Grêmio para o Atlético-MG por 2 a 1, na Arena MRV. O lance ocorreu logo aos 11 minutos do primeiro tempo.

O Imortal reclamou e muito da arbitragem após o duelo da última quarta-feira (9). A diretoria fez críticas pesadas em quatro lances da partida. Contudo, a CBF divulgou o áudio somente do gol anulado do jogador dinamarquês.

Logo no início do jogo, Hulk abriu o placar para o Galo em cobrança de pênalti. Em seguida, veio o lance polêmico: Braithwaite avançou em velocidade e aproveitou o próprio rebote para deixar tudo igual. Luiz Flávio de Oliveira validou o gol em campo, mas foi recomendado pelo árbitro de vídeo, Wagner Reway, para rever o lance. Na sequência, o juiz assinalou toque no braço do jogador do Grêmio e deu falta para o Atlético.

“Luiz, o lance é fino. Eu tenho que te chamar para você dar uma olhada junto comigo para um toque no braço, ok? Poderia ser factual, mas como é muito fino, preciso que você dê uma olhada” comentou Wagner Reway.

Árbitro anula o gol para desespero do Grêmio

O árbitro de campo demora cerca de um minuto e meio para ir à cabine do VAR. Diante da dificuldade do lance, pede para rever diversas vezes, por ângulos diversos. Por fim, concorda com Wagner Reway e anula o gol de Braithwaite.

“Toque na mão esquerda, então permanece imediatez, ok? Anulando o gol e voltando com domínio de gol, está bom?”, disse Luiz Flávio.

Além do gol invalidado, o Grêmio reclamou de mais três lances. O clube questionou pênalti de Jemerson em Hulk a favor do Galo, a possível penalidade não marcada para o Tricolor após toque no braço de Lyanco e a não expulsão de Fausto Vera, que fez falta dura em Pepê.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.