Palmeiras avalia rescindir contrato com casa de apostas

O Palmeiras estuda a rescisão de contrato com a Esportes da Sorte, que patrocina o time feminino do clube, e deve resolver a questão nos próximos dias. A informação inicial é do “Nosso Palestra”, e confirmada pelo J10. Afinal, a casa de aposta só tem autorização do governo Federal para atuar apenas no Rio de Janeiro.

Além disso, a Esportes da Sorte oficializou uma proposta de R$ 310 milhões fixos. Além disso, valores em bônus mediante conquistas por três anos de vínculo pelo patrocínio máster do Palmeiras. Sem a regularização, a presidente Leila Pereia não deu seguimento nas conversas.

Em nota oficial, na última semana, o Palmeiras se manifestou sobre a situação envolvendo a patrocinadora e afirmou que o departamento jurídico está cuidando do caso.

“A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com surpresa a informação sobre a ausência da empresa Esportes da Sorte, patrocinadora da equipe feminina do clube, na lista de bets autorizadas a operar no Brasil. Nosso Departamento Jurídico está cuidando do caso.”

A casa de apostas, porém, ainda não consta na lista do Governo Federal para funcionar no Brasil. A empresa tem até esta quinta-feira (10) para regularizar sua situação com a SPA-MF (Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda). Em nota, a Esportes da Sorte afirmou que corre atrás para conseguir a licença.

Além do Palmeiras…

A Esportes da Sorte é, aliás, a patrocinadora máster do Corinthians e de outros clubes da Série A. A situação no rival é pior, porque tem um impacto importante até mesmo para Memphis Depay. O holandês, reforço corintiano, tem a maior parte de seus vencimentos pagos pela Esportes da Sorte. Caso a empresa não honre seu contrato, o clube precisará buscar alternativas.

