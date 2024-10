Cebolinha, do Flamengo, se manifesta após acusação de traição

Everton Cebolinha, do Flamengo, quebrou o silêncio e se manifestou nas redes sociais sobre o término com a influenciadora Isa Ranieri. A ação do atacante do Flamengo aconteceu após surgirem acusações de uma possível traição do atleta na mídia. De acordo com rumores, o atacante da equipe rubro-negra se envolveu com a influenciadora Ivana Bermanelli.

“Galera, passando para comunicar que os fatos que estão sendo vinculados ao término do meu casamento são mentirosos. Devido ao fato já ter se tornado público, venho esclarecer que a separação conjugal ocorreu devido a motivo pessoais, preservando nosso bem maior, que são nossos três filhos e não por qualquer envolvimento de minha parte com outra pessoa”, destacou.

O casal estava junto há oito anos e são pais de Sofia, de 6 anos, Pedro, de 5, e Luca, de 1. A ex-esposa do jogador, mãe de seus três filhos, comunicou o fim do casamento na manhã da última quarta (9).

Cebolinha está fora dos gramados por cerca de oito meses após sofrer uma lesão grave há cerca de dois meses. O atleta teve ruptura em seu tendão de aquiles do pé esquerdo, na partida entre Flamengo e Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Ex de Cebolinha se manifesta

Isa Ranieri, aliás, abriu o jogo sobre o suposto caso do ex com seus seguidores do Instagram. A influenciadora garante que não sabia do romance de Cebolinha e pediu paz para seguir com sua rotina.

“De fato, não sabia disso. Pelo contrário, nunca fui e nunca serei mulher neurótica de ficar vendo Instagram, conversas, e WhatsApp de ninguém. Acredito que todos nós temos auto responsabilidade com o que fazemos. Sou adulta, sou mulher, sou mãe. Então, apesar de acharem que não, tenho muitas ocupações das quais me necessitam forte, em pé, de cabeça erguida, como tem sido há muitos anos. No meu atual momento, só quero paz”, iniciou. Por fim, ela pede privacidade aos três filhos (Sofia, Pedro e Luca) diante de toda situação. “Eles não têm culpa, não tem a menor noção do que tem acontecido. E tudo que estou tentando fazer é protegê-los, como eu sempre fiz e continuarei fazendo até o resto da minha vida”.

