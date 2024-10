Paulinho e Adson aceleram recuperação para atuarem no Vasco ainda em 2024

O torcedor vascaíno poderá ter boas notícias até o final da atual temporada. Afinal, o meia Paulinho e o atacante Adson aceleram seus processos de recuperação para voltar a jogar pelo Vasco ainda em 2024.

Paulinho é quem está mais tempo sem atuar, desde janeiro, após uma ruptura no ligamento do joelho. Já são oito meses de recuperação e o jogador treina em campo, mas ainda não com bola, junto ao restante dos companheiros. Mesmo assim, a tendência é que isso ocorra nos próximos dias, talvez já nesta sexta-feira (11).

Ainda sobre Paulinho, em 2024, o jogador fez apenas duas aparições oficiais pelo Vasco, contra as equipes do Madureira e Bangu, no Campeonato Carioca.

Jair será a novidade do Vasco contra o São Paulo

Adson, por sua vez, sofreu uma contusão na tíbia da perna direita no final de agosto. O meia-atacante tinha um prazo estimado de recuperação de 12 semanas. Contudo, o departamento médico vascaíno está otimista com a evolução do jogador durante a fisioterapia, e seu retorno pode ocorrer em novembro.

Outro jogador que também se recupera de contusão e tem uma previsão melhor de retorno é o volante Jair. Ele já treina com o elenco, viaja e pode ser relacionado para o duelo contra o São Paulo.

