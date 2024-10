Igor Jesus é primeiro jogador do Botafogo a marcar pela Seleção desde 1998

Em sua estreia pela Seleção Brasileira, Igor Jesus, do Botafogo, já fez história nesta quinta-feira. Ao marcar um gol na partida contra o Chile, pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o centroavante se tornou o primeiro alvinegro a balançar as redes vestindo a Amarelinha desde 1998.

O último jogador foi Bebeto. Na Copa do Mundo daquele ano, na França, o lendário atacante marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, nas quartas de final. Naquela edição, que terminou com o Brasil vice-campeão, ele encontrou as redes três vezes.

Além disso, Igor Jesus também quebrou outra marca que durou 29 anos. O Botafogo não tinha um centroavante iniciando como titular na Seleção. O último havia sido Túlio Maravilha, em 1995. Ele atuou em uma partida amistosa contra a Argentina e formou dupla no ataque com Donizete Pantera, à época também alvinegro.

Igor Jesus chegou ao Botafogo em julho e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time carioca. Titular absoluto, tem sete gols e uma assistência em 19 jogos.

