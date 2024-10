Dorival promete Brasil forte, mas cita oscilações: ‘Renovação não é simples’

Sem grande atuação, a Seleção Brasileira bateu o Chile e voltou a vencer nas Eliminatórias, nesta quinta-feira, em Santiago. Após o duelo, o técnico Dorival Júnior voltou a falar sobre o processo de renovação e destacou que o grupo estará forte em dois anos. No entanto, pontuou que o time enfrentará “apertos” até lá.

“Uma renovação não é simples. Hoje, tínhamos quatro jogadores que finalizaram a última partida da Copa e isso tem um peso considerável. Não estamos com a estrutura que foi montada para a Copa anterior. Isso dificulta um pouco mais esse encontro de equilíbrio com a jovialidade dos meninos, além da experiência de alguns. Essas oscilações acontecem por isso e continuarão acontecendo, temos que ter paciência. Teremos equipe muito forte daqui a dois anos, mas passaremos algum aperto até lá”, disse o treinador, em Santiago, após a partida.

Dorival alertou que o nível de concentração deve começar alto desde o começo da partida, mas destacou o poder de maturidade do time para buscar a virada nos minutos finais.

“Nível de concentração tem que ser muito alto sempre, aconteceu, foram felizes. Mas fico muito feliz com a maturidade da equipe, mesmo muito jovem. Tivemos equilíbrio, tranquilidade, acelerando com a posse, invertendo o lado da jogada”, destacou.

Dorival também comentou sobre a presença de Igor Jesus, autor do gol de empate em estreia pela Seleção Brasileira. O comandante destacou a presença do atleta dentro da área.

“A presença do Igor preencheu um pouco aquilo do homem mais presente na área, sendo um pivô e flutuar também no ataque à última linha. Tivemos consideravelmente no dia de hoje e não vínhamos tendo”, disse o treinador.

Jogadores do futebol brasileiro

“Todos são brasileiros, independentemente de estarem dentro ou fora do país. Todos são observados, até os que imaginam que não acontece, como em ligas mais distantes e também são olhados. Fico feliz de jogadores do Campeonato Brasileiro serem aproveitados, outros são observados. Ele também [Matheus Pereira]. Já teve certo destaque ano passado. É questão de tempo e oportunidade para definir de maneira mais clara o que temos na mão.”

Ainda sobre renovação da Seleção

“Quando assumi a seleção, todos falaram de renovação. Falo pela última vez. Queriam renovação, está sendo feita e não se alcança resultado na mesma velocidade com que se busca renovação. É interessante que o país quer sucesso antes do trabalho, isso acredito que só no dicionário. Isso jamais aconteceu no dia a dia. Vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas estamos crescendo aos poucos. Resultados nunca foram o que desejávamos, tudo isso vai acontecer no momento certo, com pés no chão, equilíbrio, e contando com o apoio do torcedor.”

Com a vitória, o Brasil respira nas Eliminatórias Afinal, com os resutados da rodada, entrou na rodada em sétimo lugar e agora, chegando aos 13 pontos, pulou para quarto. Mas muito atrás da líder Argentina. A Seleção volta a jogar na próxima terça-feira (15/10), contra o Peru, às 21h45, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

