Membro da diretoria revela decisão sobre futuro de David Luiz no Flamengo

O futuro de David Luiz no Flamengo está nas mãos do próximo presidente do clube. Isso porque um membro da atual gestão, liderada por Rodolfo Landim, garantiu que a diretoria não irá abrir conversas sobre renovação com o zagueiro de 37 anos. O vínculo do defensor com o Rubro-Negro tem vigência até dezembro.

Com o martelo da gestão Landim batido, caberá, portanto, ao próximo presidente decidir se oferece acordo por renovação ao zagueiro. David Luiz se tornou quarta opção na disputa por posição, mas assumiu um papel de liderança extremamente influente no vestiário. Não à toa, muitos companheiros de clube dedicam suas respectivas evoluções aos conselhos do experiente atleta.

A eleição que indicará o próximo presidente do Flamengo para o triênio 2025/2026/2027 acontecerá na segunda-feira, dia 9 de dezembro. A votação ocorrerá de 8h às 21h, na Gávea, sede do clube localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro.

David Luiz no Flamengo

O experiente zagueiro estreou com o Manto Sagrado na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, pela Libertadores, no dia 22 de setembro de 2021. De lá para cá, atuou em outros 127 jogos pelo Flamengo: 73 vitórias, 26 empates e 29 derrotas. David Luiz ainda marcou três gols pelo clube nesse período.

David desempenhou papel fundamental dentro e fora de campo no período de instabilidade da ‘Era’ Tite e, não à toa, assumiu titularidade sob o comando do ex-técnico do Flamengo. O aproveitamento em campo se reflete na minutagem em comparação com anos anteriores. Em outubro, o zagueiro soma 30 jogos na temporada – apenas nove a menos em relação ao calendário completo de 2023.

A idade avançada exige cautela ao tratar do futuro de David Luiz no clube. Por isso, de acordo com Venê Casagrande, a diretoria atual optou apenas por cumprir o contrato e deixar a decisão de uma possível extensão com a próxima gestão do Flamengo.

Estreia com Filipe Luís

O zagueiro não atua desde a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico, no dia 29 de setembro, pelo Brasileirão – última partida de Tite à frente do Flamengo. Ou seja, David Luiz ainda não estreou sob o comando de Filipe Luís.

A estreia pode ocorrer na próxima quinta-feira (17), no clássico contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 20h, no Maracanã. Caso não seja aproveitado, David Luiz também estará à disposição de Filipe Luís para decisão da Copa do Brasil, diante do Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 20.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.