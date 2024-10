Com ascensão meteórica, Igor Jesus já está no radar de clubes da Premier League

Autor de um dos gols do Brasil na virada sobre o Chile por 2 a 1, na última quinta-feira (110), em Santiago (CHL), Igor Jesus já desperta o interesse de clubes da Premier League. Depois da rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, seis clubes da elite do Campeonato Inglês passaram a monitorar o centroavante do Botafogo com mais atenção. A informação é do site britânico “TBR Football”.

Arsenal, Chelsea, Newcastle, Brighton, Brentford e Nottingham Forest são os clubes que estão de olho no camisa 99 do Mais Tradicional, revela a publicação. Do sexteto, aliás, os Gunners já observam Jesus há mais tempo. O centroavante tem predicados que agradam o diretor esportivo da agremiação londrina, Edu Gaspar. Assim, a ideia do cartola brasileiro é contratá-lo em 2025, durante a janela de transferências do inverno europeu, em janeiro.

Antes de estrear pelo Botafogo, em julho, Jesus recebeu uma proposta de 10 milhões de euros (R$ 61,7 milhões) de um clube dos Emirados Árabes, país onde a fera de destacou pelo Shabab Al-Ahl. O nome do interessado, porém, não foi revelado. Segundo o site “Transfermarkt”, especialista em transições no futebol, o valor de mercado do goleador bate em seis milhões de euros (R$ 37 milhões).

Revelado pelo Coritiba, onde o Jogada10 revisitou suas origens, Jesus, que estreou pela Seleção Brasileira com gol, chegou ao Botafogo sem custo. Ele assinou contrato com o Glorioso até dezembro de 2027. O próprio Alvinegro o projetou no time pentacampeão mundial para valorizá-lo. Pelo Mais Tradicional, ele teve uma ascensão meteórica. O jogador registra sete gols e uma assistência em 19 encontros.

