Com Brasileirão, Record contrata jornalistas da Band e da ESPN

Com o direito de transmissão do Brasileirão garantido até 2027, a Record começa a definir sua equipe de esporte para os próximos anos. E os dois primeiros nomes são Paloma Tocci, da Band, e Duda Gonçalves, da ESPN. As contratações foram fechadas na última quinta-feira (10). A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

A chegada de Duda comtempla a cobertura do dia a dia dos clubes de São Paulo. A expectativa é que ela assuma um papel de protagonismo na função. A jornalista estava desde 2022 no canal do Grupo Disney. Já Paloma chega para ser apresentadora e repórter especial. Contudo, ela deve seguir para a sua nova emissora apenas em novembro.

Outro pode chegar em breve na Record é Cléber Machado. O narrador, atualmente no SBT, tem em mãos uma proposta para retorna a emissora onde teve uma rápida passagem em 2023. Contudo, ele tenta negociar a rescisão do contrato, válido até 2026. Ao todo, a Record terá direito a exibir 38 jogos do Brasileirão por ano dos clubes ligados a Liga Forte União. Pelo acordo, a emissora vai pagar pouco mais de R$ 210 milhões.

Brasileirão na Record: clubes da LFU

Atualmente, fazem parte da Liga Forte União: Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude, na Série A; além de Goiás, Sport, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba, CRB, Vila Nova, Londrina, Tombense, Figueirense, CSA e Operário-PR em divisões inferiores.

