Nottingham Forest recebe multa pesada por críticas ao VAR

O Nottingham Forest foi multado em 750 mil libras (R$ 5,5 milhões) pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após sugerir que o árbitro Stuart Attwell prejudicou o time na temporada passada por ser torcedor do Luton Town, que também brigava contra o rebaixamento na Premier League. A multa e a advertência por má conduta aconteceram após as críticas feitas nas redes sociais ao VAR na derrota por 2 a 0 para o Everton, em 2023/24.

Em resposta, o Nottingham Forest divulgou um comunicado demonstrando desapontamento com a decisão da Federação Inglesa de Futebol. Ao mesmo tempo, o clube anunciou que vai recorrer da decisão.

“O Nottingham Forest Football Club está extremamente desapontado com a decisão da Comissão Reguladora de impor uma multa de 750 mil libras pelos comentários publicados nas redes sociais após o jogo da Premier League contra o Everton, no domingo, 21 de abril. Estamos particularmente preocupados que a FA tenha solicitado uma sanção superior a 1 milhão de libras. Acreditamos que essa solicitação, juntamente com a multa, é completamente desproporcional e o clube vai recorrer da decisão”, diz o comunicado do Nottingham Forest.

Isto porque após a derrota por 2 a 0 para o Everton, o Nottingham Forest usou o ‘X’ para reclamar de três pênaltis não marcados. Além disso, o clube também informou que havia apresentado uma queixa à PGMOL (entidade que regula a arbitragem no futebol inglês). Nela, o Nottingham acusou o árbitro Stuart Attwell de falta de imparcialidade.

