Gringos seguem fora de relacionados do Santos; veja lista

O Santos já definiu os jogadores relacionados para o jogo deste sábado, contra o Mirassol, às 18h (de Brasília), pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. Mais uma vez, os reforços Billy Arce e Yusupha Njie não ficam à disposição do técnico Fábio Carille para o duelo.

O equatoriano e gambiano já treinam normalmente há mais de um mês, mas não parece fazer parte dos planos do comandante. Faltam mais sete jogos para o fim da temporada. Carille, aliás, achou uma base do time titular e até mesmo de quem quer que fique à disposição para os jogos e, por isso, o espaço para os gringos recém-chegados diminuiu.

A lista de relacionados do Santos:

Goleiros: Diógenes, Gabriel Brazão;

Laterais: Escobar, Hayner, JP Chermont, Souza;

Zagueiros: Basso, Gil, Jair, Luan Peres;

Volantes: Alisson, Diego Pituca, Sandry;

Meias: Giuliano, Patrick, Serginho;

Atacantes: Furch, Guilherme, Nacho Laquintanna, Otero, Pedrinho, Wendel Silva, Willian Bigode.

O Santos precisa da vitória para seguir na briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe, afinal, perdeu na última rodada para o Goiás e tenta uma resposta mais rápido possível. Além disso, já começa a pensar no acesso à elite do futebol nacional.

