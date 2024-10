Corinthians x Olimpia, pela Libertadores feminina: onde assistir e escalações

Corinthians e Olimpia se enfrentam neste sábado (12), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, pelas quartas de final da Libertadores Feminina 2024. As Brabas são as atuais campeãs da competição e estão em busca do pentacampeonato. Quem vencer, avança para as semifinais, que acontecerão nos dias 15 e 16 de outubro.

Onde assistir

O jogo decisivo terá transmissão na TV fechada com Sportv e Bandsports, no youtube através da CazéTV e Canal GOAT, além do streaming Pluto TV.

Como chega o Corinthians

O Timão se classificou para o mata-mata após terminar na liderança do Grupo A. Nessa fase, a equipe somou sete pontos, conquistados com duas vitórias e um empate. Após estrear em 0 a 0 com o Boca Juniors, o Corinthians goleou o Addiffem por 8 a 0 e, enfim, venceu o Libertad por 3 a 1 na última rodada.

Como chega o Olimpia

O time da casa se classificou na segunda colocação do Grupo B, onde o Santou terminou na liderança. Com duas vitórias e uma derrota, somaram seis pontos na tabela. A equipe paraguaia estreou na competição vencendo o Colo Colo por 2 a 1 e o Always Ready por 3 a 0 na segunda rodada, mas tropeçaram nas Sereias da Vila no último desafio e perderam por 4 a 2.

CORINTHIANS X OLIMPIA

Libertadores Feminina 2024 – Quartas de final

Data e horário: 12/10/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico – Assunção, Paraguai

CORINTHIANS: Lelê; Isabela, Mariza, Erika e Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Jaqueline e Millene. Técnico: Lucas Piccinato

OLIMPIA: Gloria Saleb; Stephanie Lacoste, Camila Barbosa e Tania Riso; Angie Salazar, Vanessa Arce e Danna Garcete; Agustina Varela, Amada Peralta e Griselda Garay; Yanina González. Técnico: Ariel Rivaldi.

