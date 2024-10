Ceará x Ponte Preta: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Ceará e Ponte Preta fazem duelo, neste sábado, às 17h, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. O Vozão ocupa a sétima posição, com 45 pontos, e ainda sonha com um possível acesso à elite do futebol. Os cearenses estão a cinco pontos do Mirassol, o quarto colocado. Do outro lado, a Macaca está na 14ª colocação, com 35 pontos, e precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A equipe de campinas está a dois pontos do CRB, primeiro do Z4.

Onde assistir

A partida entre Ceará e Ponte Preta, aliás, terá a transmissão da TV Brasil, Band e Premiere.

Como chega o Ceará

De olho no acesso, o Ceará, por sua vez, terá um desfalque importante no meio-campo com a ausência de Patrick de Lucca. Além dele, Saulo Mineiro, Ramon Menezes e Mugni também não estarão à disposição. No entanto, o retorno de David Ricardo é uma boa notícia para o técnico, que ganha mais uma opção para o setor.

Além disso, todos os setores da equipe sofrerão pelo menos uma mudança. Na defesa, a tendência, aliás, é que as laterais sigam com Rafael Ramos e Matheus Bahia, enquanto na dupla de zaga ainda é dúvida. Já no meio-campo, o técnico deve escalar um trio formado por Richardson, Lourenço e Mugni. O primeiro, aliás, deve ser o escolhido para substituir De Lucca, enquanto os outros dois são titulares constantes desde que Condé assumiu o comando do time.

Como chega a Ponte Preta

Do outro lado, a Ponte Preta, assim, terá mudanças na equipe com relação à vitória sobre o Botafogo-SP. A tendência, afinal, é que Nelsinho Baptista comece a partida com Joilson e Nilson Júnior formando a dupla de zaga nos lugares de Mateus Silva (suspenso por expulsão) e Castro (opção).

CEARÁ x PONTE PRETA

Série B do Campeonato Brasileiro – 31ª rodada

Data-Hora: 12/10/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Onde assistir: TV Brasil, Band e Premiere

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, David Ricardo, Matheus Felipe (João Pedro) e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Mugni; Pulga, Aylon e Barceló (Lucas Rian). Técnico: Léo Condé.

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Joilson, Nilson Júnior e João Gabriel; Emerson Santos, Emerson e Dodô; Everton Brito, Iago Dias e Gabriel Novaes. Técnico: Nelsinho Baptista.

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (Ambos TO)

VAR: Wagner Reway (ES)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.