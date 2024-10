Autuori, do Athletico, critica excesso de jogadores estrangeiros no Brasil

A frequência de jogadores gringos do futebol brasileiro ganhou grandes propocões, mas há críticas por parte de dirigentes. O diretor técnico do Athletico, Paulo Autuori, não gostou da ideia e criticou o excesso de jogadores estrangeiros no futebol brasileiro.

“Essa mudança, de aumentar o limite, foi absurda. O futebol brasileiro precisa se questionar se realmente precisa desse número de estrangeiros, porque isso impacta diretamente na nossa realidade. Prefiro trabalhar com jovens do que ir fora do país buscar atletas que podem não entregar. Não temos garantia”, disse antes de complementar.

“Nós temos nove [oito com a saída de Benítez] aqui. Quando saí, em 2022, eram cinco, e eu pedi que não contratassem mais, porque isso cai no colo do treinador. Quando tem o limite, ele precisa fazer escolhas, e geralmente quem fica de fora são sempre os mesmos. Isso gera incômodo em alguns e tem impacto no trabalho”, completou.

A CBF permite atualmente nove gringos relacionados por partida nas competições nacionais, em mudança aprovada pelos clubes da Série A do Brasileiro no início do ano (eram sete).

Apesar da críticas, o elenco do Furacão conta atualmente com Esquivel, Zapelli, Léo Godoy, Cuello e Di Yorio (argentinos), Canobbio e Mastriani (uruguaios) e Gamarra (paraguaio). Recentemente, Benítez e Arriagada deixaram o clube por empréstimo.

Na volta da Data Fifa, o Furacão visita o Corinthians na quinta-feira (17) com o objetivo de se distanciar da zona de rebaixamento. Dentre os protagonistas no Brasileirão, a equipe tem Canobbi, Mastriani e Di Yorio, que são os três maiores artilheiros do time na competição.

