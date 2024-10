SBT anuncia saída de Cleber Machado da emissora

A equipe do SBT confirmou, nesta sexta-feira (11), a saída do narrador Cleber Machado. A decisão veio após rumores de que o profissional negocia com a Record.

Em nota, a empresa confirmou a negociação de Cleber com outro canal, mas não revelou o novo destino. No entanto, Cleber pode continuar na emissora até o dia 23 de novembro, data da final da atual edição da Copa Conmebol Sul-Americana, já que as conversas ainda estão em andamento.

As partes envolvidas trataram a saída de Cleber com respeito. O narrador negou qualquer possibilidade de atrito ou desentendimento com o SBT.

Confira a nota do SBT

A Assessoria de Comunicação do SBT informou que Cleber comunicou sua decisão há cerca de um mês. Desde então, as partes conversaram e ainda negociam para que ele continue narrando e participando da programação até a final da Sul-Americana, em 23 de novembro de 2024. O SBT já agradece a dedicação, o profissionalismo e o comprometimento de Cleber Machado, que contribuiu para grandes momentos da emissora.

“Faço questão de agradecer e registrar a alegria de fazer parte do elenco do SBT, os colegas de trabalho, o ótimo ambiente e os resultados obtidos”, ressaltou Cleber Machado.

