Raphael Veiga destaca sequência e vê Palmeiras forte na reta final do Brasileirão

Raphael Veiga busca manter a sequência de jogos no Palmeiras após perder espaço e retomar a titularidade nas últimas três rodadas, em razão da lesão de Estêvão. Com a joia já de volta aos treinos e provavelmente entre os 11 que iniciarão a partida frente ao Juventude, no dia 20, o experiente meia pode voltar a ser opção no banco.

O técnico Abel Ferreira segue aproveitando a Data Fifa para ajustar o time. Nesta sexta-feira (11), o elenco realizou atividades técnicas de cruzamento, finalizações e jogo em campo reduzido. Mas o comandante não deu pistas sobre qual será a escalação alviverde na volta do Brasileirão, dia 20, em Caxias do Sul.

Em meio à indefinição, Veiga acredita que pode seguir entre os titulares após o bom retorno, com uma performance superior a que o levou recentemente para a condição de reserva.

“A sequência de vitórias dá uma confiança muito grande para o nosso time, para cada jogador também, pelo volume que temos tido nos jogos. Realmente, a última partida não foi como almejávamos (empate sem gols em Bragança Paulista). Afinal, queríamos a vitória. Mas era um jogo difícil, e o Bragantino também tinha os seus objetivos no campeonato”, iniciou.

Veiga revela visão de Abel para reta final do Brasileirão

Além disso, Raphael Veiga comentou sobre a postura que o time pretende apresentar nas “nove finais” restantes.

“O Abel sempre fala que temos de encarar cada jogo como uma final, pois nunca sabemos quando vai ser o jogo do título, então todo jogo é importante, todo ponto é importante, e o nosso compromisso é fazer o nosso melhor porque já provamos outras vezes que sabemos chegar a finais de ano, a finais de campeonato. É manter a nossa intensidade, o nosso comprometimento, e com isso temos tudo para conquistar mais um título”, destacou ele, já projetando um duelo complicado fora de casa:

“Todo time que joga contra o Palmeiras traz uma dificuldade. A concentração muitas vezes é diferente ao jogar contra nós. Sempre quando vamos lá, a torcida e o pessoal se mobilizam para apoiar o time. O Juventude também tem os objetivos dele dentro do campeonato. Mas estamos preparados. Já vivemos vários momentos de pressão e estamos prontos para ir mais uma vez em busca de uma vitória importante e, de novo, chegar mais próximo do título. Acredito que tem tudo para ser um grande jogo.

O Palmeiras visita o Juventude no próximo dia 20, às 20h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.