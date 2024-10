Gabigol sonha em marcar o primeiro gol do novo estádio do Flamengo

Ídolo da Nação, Gabigol não vê a hora de pisar no novo estádio do Flamengo. Em entrevista a pequenos rubro-negros, em uma ação especial do clube pelo Dia das Crianças, o centroavante revelou como imagina o seu primeiro jogo no novo terreno do Mais Querido. O Mengo pretende erguer sua nova praça esportiva no Centro do Rio de Janeiro.

“Minha expectativa é enorme. Eu espero jogar no estádio.com a camisa do Flamengo. E quem sabe marcar meu nome fazendo o primeiro gol do estádio do Flamengo. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Estou feliz com esse projeto do estádio. O Flamengo merecia ter um estádio e vai ter um dos maiores do Brasil, se não foi o maior. Estou muito ansioso para que isso aconteça.

Para alcançar o sonho, porém, Gabigol terá que renovar com o Flamengo. Ele tem contrato somente até o fim de 2024. Outros clubes já andaram sondando o camisa 9 também. Assim, enquanto não decide o futuro, o camisa 9 relembra os momentos mais marcantes em sua passagem pelo Mais Querido. Principalmente, em Lima (PER), contra o River Plate, na final da Libertadores, no bicampeonato continental do Rubro-Negro, em 2019.

“Graças a Deus, tenho bastante gols em finais, mas eu acho que contra o River Plate, o segundo, foi bem bonito. Foi uma jogada que a gente trabalhava nos treinos, e eu consegui fazer o gol, dando um título tão esperado para gente”, recordou Gabigol, na conversa com os “crias”.

Amizades de Gabigol e Neymar

Em seguida, o centroavante, que está no Flamengo desde 2019, enumerou os amigos que fez no clube carioca.

“Estou aqui há seis anos. Os meus melhores amigos se aposentaram. E um deles é o meu treinador. Citar alguns: Filipe Luís, Diego, Diego Alves, Arrascaeta e Bruno Henrique. Tenho bastante amigos”, celebrou a fera.

Por fim, foi questionado sobre o maior ídolo no futebol. E não ficou em cima do muro.

“Neymar. Eu ia para o estádio vê-lo. Depois jogamos juntos, ganhamos as Olímpiadas, em 2016, no Rio de Janeiro. Neymar e Cristiano Ronaldo são os especiais para mim”, elogiou Gabigol.

