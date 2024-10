River Plate tenta estender empréstimo de Echeverri junto ao City

Na temporada onde se integrou definitivamente ao profissional do River Plate, Echeverri gera uma espécie de “dor de cabeça” na diretoria do clube argentino. Mais especificamente, o desejo de manter o jogador formado no clube por mais tempo.

Oficialmente, a permanência do Diablito se encerra em dezembro deste ano, já que ele está no plantel riverista por empréstimo do Manchester City. Este foi um dos termos no acordo onde o meio-campista foi negociado com o clube inglês, em janeiro deste ano, por 12,5 milhões de libras. Na época, a quantia equivalia a R$ 78,5 milhões. Entretanto, o valor da transação pode aumentar mediante o cumprimento de metas esportivas quando Echeverri estiver no futebol europeu.

Por conta do nível de evidência ter diminuído nos últimos meses, a alta cúpula do River Plate entende que esse é o contexto ideal para buscar a extensão do acordo vigente. Mesmo com a ciência de que, no contato anterior, a parte inglesa se mostrou bastante resistente a ideia de não integrar o atleta de 17 anos ao elenco logo quando ele atingir a maioridade. Algo que acontece, aliás, no dia 2 de janeiro.

Do lado dos riveristas, o argumento prioritário é o maior espaço na Argentina para dar sequência ao desenvolvimento e ritmo de jogo para Echeverri. Com isso, a ideia seria ter mais tempo com o jogador em suas fileiras, pelo menos, até a metade de 2025. Caso consiga, isso significaria ter o Diablito à disposição na disputa do Mundial de Clubes, que acontece no próximo ano, nos Estados Unidos.

