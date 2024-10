Lula cita Botafogo e não quer Seleção com jogadores de fora

Neste sábado (12), o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), expressou suas opiniões sobre a Seleção Brasileira de Futebol. Após a vitória emocionante sobre o Chile, de virada, por 2 a 1, em Santiago, durante as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Lula fez reflexões sobre a formação da equipe nacional.

Em entrevista à Rádio CBN, Lula destacou a importância de convocar jogadores que atuam no Brasil. Ele mencionou o Botafogo, clube cujos jogadores marcaram os gols na partida contra o Chile, e sugeriu que a Seleção fosse composta apenas por atletas que jogam no país.





“Há tempos venho defendendo que a Seleção tenha jogadores que atuam no país. Os dois jogadores que fizeram os gols disputam o Brasileiro pelo Botafogo. Os que estão fora não são necessariamente melhores. Não temos uma sumidade lá fora, como Garrincha ou Romário. Temos muitos jovens promissores, mas ainda não são craques. Temos que dar chance aos jogadores daqui”, afirmou Lula.

Como torcedor do Corinthians, o presidente também admitiu que não conhecia muitos dos convocados pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Chile e Peru.

“Estava no sofá vendo o jogo. Conhecia o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, do PSG, o Rodrygo, do Real Madrid e o Raphinha, que reconheci pelo cabelo. Não conhecia os outros jogadores. Cadê os meninos que jogam aqui?”, questionou.

Com o apoio do presidente, a Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (15), enfrentando o Peru no Estádio Mané Garrincha, dando sequência às Eliminatórias. O Brasil ocupa atualmente a quarta posição, com 13 pontos.

