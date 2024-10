Joia da base do Boca Juniors deve rumar ao Grupo City

Sem qualquer margem de lucro, o Boca Juniors está perto de perder um promissor nome vindo de sua base. Trata-se do meia-atacante Luka Andrade, nome de 17 anos de idade que é alvo do Grupo City. Jogador esse, aliás, que tem o apelido carinhoso de “Bebê Riquelme” por conta de seu estilo de jogo e porte físico semelhante ao atual presidente do clube, Juan Román Riquelme.

De acordo com informações do diário argentino Olé, Luka deixou de firmar seu primeiro contrato profissional com o Azul y Oro há cerca de um mês. No mesmo período, outros atletas das categorias de base tiveram a mesma possibilidade e optaram por continuar em La Boca. Depois de tal ação, ele passou a treinar em caráter separado dos demais atletas até que sua situação tivesse novo contexto.

O motivo para Luka Andrade não tomar essa atitude seria o interesse do Grupo City em seus serviços. Tamanho é o avanço dos contatos que até mesmo o caminho que ele faria após o acerto já estaria traçado.

No primeiro momento, já no início de 2025, ele deixaria o Boca Juniors para o Montevideo City Torque, clube uruguaio que integra o conglomerado esportivo. A ideia é de concretizar o processo de desenvolvimento ainda na América do Sul para, posteriormente, avaliar sua ida ao continente europeu.

Caso isso se concretize, vai ser a segunda vez em 2024 que o Boca perderá um nome considerado como promissor nesses termos. Em fevereiro, Francisco Baridó também deixou La Boca sem custos para assinar com a Juventus.

