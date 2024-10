Corinthians avança às semifinais da Libertadores feminina

O Corinthians está classificado para a semifinal da Libertadores Feminina. Venceu as paraguaias do Olimpia neste sábado (12/10) no Estádio Arsenio Erico, em Assunção, Paraguai, que é o país-sede do torneio. Os gols das Brabas foram marcados no segundo tempo. Lacoste (contra) e Millene.

Atual campeão em busca do Penta

Como atual campeão, o Corinthians agora se prepara para a semifinal, que acontecerá na próxima terça-feira (15/10). As pentacampeãs do Brasil buscam conquistar o título continental pela quinta vez, tendo vencido anteriormente em 2017, 2019, 2021 e 2023. O time que erguer o troféu da Libertadores receberá um prêmio de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões).

Primeiro tempo: Corinthians domina

Desde o início da partida, o Corinthians mostrou-se superior, criando três oportunidades em apenas cinco minutos. Uma delas foi com Carol Nogueira, que, em uma jogada pela direita, perdeu uma chance clara ao chutar para fora, mesmo estando sozinha na pequena área. O Olimpia, inferior tecnicamente, intensificou a marcação, pressionando as corinthianas com faltas e reclamações, enquanto a árbitra, com uma performance fraca, não conseguia se impor. Porém, apesar da posse de bola, o Corinthians apresentava lentidão no ataque e finalizações imprecisas.

Segundo tempo: a hora dos gols

No segundo tempo, o técnico Lucas Piccinato fez alterações estratégicas. Afinal, colocou Millene e Jaque Ribeiro em campo. Dessa forma, queria melhorar a eficácia ofensiva. A mudança surtiu efeito logo aos quatro minutos, quando um cruzamento de Mariza encontrou Gabi Zanotti, que cabeceou para o gol. A bola estava a caminho das redes, mas Lacoste tentou o corte, resultando em um gol contra. Apenas três minutos depois, Millene recebeu a bola na área pela direita e finalizou com precisão, sem chances para a goleira López, que havia entrado no lugar da titular Saleb no final do primeiro tempo. Corinhians 2 a 0.

Com o placar a favor, o Corinthians controlou a partida, tocando a bola com paciência. O Olimpia ainda conseguiu acertar uma bola na trave em uma falta cobrada por Lacoste e Nicole, nos acréscimos, fez grande defesa. Mas o time brasileiro se manteve firme, caminhando em direção a mais um título continental.

CORINTHIANS 2X0 OLIMPIA–PAR

Libertadores Feminina 2024 – Quartas de final

Data: 12/10/2024

Local: Estádio Arsenio Erico, Assunção (PAR)

CORINTHIANS: Nicole; Isabela, Mariza, Erika (Dani Árias, 47’/2ºT) e Yasmim; Ju Ferreira, Yaya (Millene, Intervalo), Duda Sampaio e Gabi Zanotti (Paulinha, 31’/2ºT); Eudimilla (Jaque Ribeiro, Intervalo) e Carol Nogueira (Robledo, 20’/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato

OLIMPIA: Gloria Saleb (Patricia López, 45’/1ºT); Lacoste, Salazar, Tania Riso e Camila Barbosa; Garay (Aguillera, 16’/2ºT), Vanessa Arce e Danna Garcete; Varela (Perruchino, 11’/2ºT), Peralta (Castellano, 16’/2ºT) e Yanina González (Martinez, 11’/2ºT). Técnico: Ariel Rivaldi

Gols: Lacoste, contra, 4’/2ºT (0–1); Millene, 7’/2º ( 0–2)

Arbitra: Marcely Zambrano (EQU)

Auxiliares: Marianda Ramirez e Stefania Aguay (EQU)

Cartões amarelos: Yanina Gonzalez, Tania Riso, Peralta, Ariel Rivaldi (PAR). Isabella, Gabi Portilho* (COR)

*Gabi Portilho levou amarelo, mas no banco

