Atlético chega a 12 desfalques para o duelo contra o Fortaleza

O Atlético está em maus lençóis para a partida contra o Fortaleza, na próxima quarta-feira (16), na Arena Castelão, pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Galo do técnico Gabriel Milito chegou a 12 desfalques para o embate contra o Laion. Ou seja, mais de um time inteiro de desfalques entre lesionados, suspensos e convocados. O Bicudo é o nono colocado da competição nacional, com 40 pontos.

Arana, Bernard, Cadu, Zaracho e Rubens seguem em recuperação, no departamento médico. Lyanco, Deyverson, Hulk estão suspensos. Paulinho, por sua vez, por um controle de carga, deve ser preservado para as “decisões” que se avizinham para a equipe carijó. Por fim, três jogadores servem as suas respectivas seleções nas Eliminatórias e não têm tempo de estar à disposição de Milito. A saber: Franco (Equador), Alonso (Paraguai) e Vargas (Chile).

Apesar de tantas baixas, o técnico Gabriel Milito tem, em contrapartida, o retorno do goleiro Everson. Assim, o time do comandante argentino deve formar com: Everson (Mendes); Mariano, Fuchs, Rômulo e Rabello; Vera e Paulo Victor e Igor Gomes; Alisson, Palacios e Kardec.

Depois do Fortaleza, o Atlético terá dois jogos de maior apelo. Visita, no dia 19, o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. A equipe mineira avança à final com um empate, na Colina. Depois, no dia 22, recebe o River Plate, no confronto de ida das semifinais da Copa Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.