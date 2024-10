Internacional recebe gurizada em treino. Borré é novidade

Neste sábado (12), o Internacional teve um treino especial, marcado pela presença de pequenos torcedores de projetos sociais, em comemoração ao Dia das Crianças. A ação proporcionou a esses jovens a oportunidade de se aproximar dos jogadores e registrar momentos inesquecíveis por meio de fotos.

Os filhos dos atletas também estiveram no gramado do CT Parque Gigante, onde as crianças receberam presentes das mãos dos jogadores colorados. Nas redes sociais, o Internacional compartilhou uma foto do volante Thiago Maia entregando um presente a um jovem de 17 anos.

Vale destacar que Thiago Maia é o principal desfalque do Internacional para o próximo clássico contra o Grêmio, marcado para sábado, 19, no Beira-Rio, válido pela 30ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Corinthians e cumprirá suspensão. Bruno Henrique está preparado para assumir esta posição.

Outra novidade no treino foi a presença do centroavante Borré, que interagiu com as crianças. O colombiano, junto com o zagueiro Rogel, ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. No entanto, Rogel e o volante Fernando não apareceram no gramado neste sábado. A situação dos três jogadores é incerta para o Gre-Nal, mas a comissão técnica de Roger Machado acredita que eles poderão ser relacionados para o clássico.

Atualmente, o Internacional ocupa a sexta posição no Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, e tem como objetivo garantir uma vaga na Libertadores de 2025.

