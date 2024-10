Eleição no Palmeiras: chapas em avaliação pelo Conselho Deliberativo

A eleição no Palmeiras já começou! Nesta segunda-feira (14), o Conselho Deliberativo se reunirá, então, para avaliar as duas chapas que concorrem à presidência do clube: Leila Pereira, da situação, e Savério Orlandi, da oposição. Ambos os candidatos precisarão obter a aprovação dos conselheiros para prosseguir com suas campanhas. A informação é do site “ge”.

Para avançar, os candidatos precisam alcançar 15% dos votos do total de membros do Conselho Deliberativo, que conta com 288 cadeiras. Isso equivale a 44 votos. Tanto Leila quanto Savério devem conseguir esse número sem dificuldades, representando uma espécie de “primeiro turno” nas eleições alviverdes.

Uma assembleia de sócios definirá, assim, o próximo presidente do Verdão no dia 24 de novembro. O vencedor comandará o clube paulista até 2027.

Leila Pereira, atual presidente e favorita à reeleição, integra a chapa “Palmeiras Campeão”, com Maria Teresa Bellangero como primeira vice. Por outro lado, Savério Orlandi, crítico da gestão da dona da Crefisa, lidera a chapa “Palmeiras Minha Vida É Você”, que tem Luiz Pastore como primeiro vice-presidente.

Candidatos na Sede do Palmeiras

Neste fim de semana, aliás, ambos os candidatos estiveram na sede social do clube. Leila Pereira, em comemoração ao Dia das Crianças, distribuiu presentes aos pequenos palmeirenses. Savério Orlandi, por sua vez, se reuniu com conselheiros para debater o cenário atual do Palmeiras. O postulante assegura um clima de “insatisfação” no ar.

Fique atento às atualizações sobre as eleições e o futuro do Palmeiras!

