Flamengo envia presente para filhos de Everton Ribeiro pelo Dia das Crianças

O Flamengo presentou os filhos dos seus atletas com motos de brinquedo pelo Dia das Crianças. Mas, houve uma exceção. Guto e Totói, filhos de Everton Ribeiro, ex-jogador do time carioca, também receberam a lembrança do Mais Querido.

Nas redes sociais, Marilia Nery, mulher de Ribeiro, postou um vídeo em que aparece as crianças recebendo o presente e, posteriormente, andando na moto de brinquedo.

Veja o vídeo

Sócio Honorário recebeu a sua também. Dois meninos felizes por aqui. ❤️ É tanto carinho que nem sei, gente. Obrigada!!! pic.twitter.com/YRrYFr2UYc — Marilia Nery (@marilia_nery) October 13, 2024

A torcida do Flamengo tem um extremo carinho pelos filhos de Everton Ribeiro, que atualmente joga no Bahia. Em jogo no Maracanã, neste ano, entre Flamengo e Bahia, os torcedores levaram bandeiras em homenagem aos meninos.

