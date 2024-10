Brasília fica nas cores da Seleção, que enfrenta o Peru na Capital Federal

Brasília, que irá receber o jogo da Seleção Brasileira contra o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, está iluminada em verde e amarelo. O jogo no Estádio Mané Garrincha, na Capital Federal, será na terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília).

Pontos turísticos da cidade, como o Museu Nacional da República e a Torre de TV de Brasília, ficaram com as cores da Canarinho. O Palácio do Buriti, sede do poder executivo do Governo do Distrito Federal, também foi decorado.

A Seleção volta a jogar em Brasília após cinco anos. A última vez que esteve na Capital Federal foi em junho de 2019, quando bateu o Qatar por 2 a 0, também no Estádio Mané Garrincha. A expectativa é de grande público para o jogo de terça.

