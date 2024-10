Clube espanhol demonstra interesse por Kauã Elias, atacante do Fluminense

Kauã Elias, atacante do Fluminense, despertou forte interesse da Real Sociedad, da Espanha. O clube espanhol solicitou relatórios completos sobre o desempenho do atleta. A multa rescisória para tirar o jovem do Tricolor das Laranjeiras é de R$ 429 milhões para clubes do exterior.

A informação do interesse é do jornalista italiano Matteo Moretto, do portão Relevo.

Essa, aliás, não é a primeira vez que clubes da Europa demonstram interesse pelo jogador de 18 anos. Ele tem contrato com o Fluminense até o final de 2029.

Em 2024, Kauã Elias disputou 34 jogos, marcou seis gols e distribuiu uma assistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.