Inter enviará reclamação à CBF pela escalação de árbitro do Gre-Nal

A escolha do árbitro Bruno Arleu de Araújo para apitar o Gre-Nal do próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, não caiu bem no Inter. O clube fará uma reclamação formal para a CBF nesta segunda-feira (14).

O Colorado não gostou da escalação do juiz para o clássico com o Grêmio. O clube já havia preparado um “dossiê” com erros do árbitro e o criticou publicamente após empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Na partida, o Inter reclama do pênalti marcado para os mineiros, os amarelos distribuídos no jogo e o cartão vermelho dado ao zagueiro Rogel. A insatisfação foi tamanha que o técnico Roger Machado, que geralmente é uma pessoa mais calma, saiu de campo furioso com a arbitragem.

“Lixo de arbitragem. Lixo. Uma vergonha”, falou o comandante, à época.

Inter reclama de decisões de Bruno Arleu de Araújo

A contestação com o trabalho do árbitro vai além do jogo contra o Cruzeiro. O Inter cita ainda outros lances deste ano e também de 2023. Na última sexta-feira, o vice de futebol do Colorado, José Olavo Bisol, havia colocado panos quentes na discussão sobre a arbitragem do clássico. No entanto, a escolha por Arleu não agradou nos corredores do Beira-Rio.

Em entrevista à “Rádio Gaúcha”, Bisol revelou que conseguiu uma reunião com o chefe da arbitragem da CBF, Wilson Seneme, para abordar a escolha do árbitro. Contudo, a entidade manteve Arleu como o apitador do Gre-Nal. Dessa maneira, o Inter decidiu enviar uma reclamação formal na próxima segunda-feira (14).

“Um descaso com a reunião. Faremos reclamações formais para mostrar a nossa indignação”, afirmou o dirigente.

O Grêmio também não ficou satisfeito com a opção da CBF em escolher Arleu. Nas redes sociais, torcedores lembraram da expulsão de Kannemann, também em jogo contra o Cruzeiro. Eles também reclamaram do cartão vermelho de Villasanti contra o Palmeiras no ano passado.

Inter e Grêmio jogam no Beira-Rio no próximo sábado. A partida é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Colorado tem 46 pontos e busca se manter no G4 da competição, o Imortal está em 11º, com 35.

