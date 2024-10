CR7 é grife: Cristiano Ronaldo lança sua própria coleção de relógios

O atacante português Cristiano Ronaldo lançou uma coleção de relógios em parceria com a empresa Jacob & Co, conhecida pela inovação na criação de peças. O anúncio do novo negócio saiu neste domingo (13/10). Assim, o jogador publicou nas redes sociais que estava realizando um antigo desejo.

“Sempre sonhei em ter minha própria coleção de relógios”, disse.

CR7 está acostumado a usar relógios de grife, cujos preços alcançam cifras milionárias. Assim, é o caso do Girard-Perregaux Planetarium Tri-Axial, cujo valor chega a 1,6 milhão de euros (R$ 9,8 milhões). Outro relógio valioso do craque é o Rolex Daytona Rainbow, que fica na faixa de 350 mil a 500 mil euros (R$ 2,1 milhões a R$ 3 milhões).

Agora, Cristiano poderá exibir relógios de luxo com um cunho pessoal. E, para isso, ele destacou que a coleção tem inspiração em momentos importantes de sua carreira no futebol.

“Espero que gostem deles tanto quanto eu”, escreveu.

Neste fim de semana, Cristiano também virou notícia ao atrair gritos de euforia dos torcedores poloneses ao marcar um gol para Portugal justamente no jogo contra a Polônia. O momento inusitado mostrou o carisma do craque português, que desfruta da admiração até mesmo de rivais.

Na partida válida pela Liga das Nações, Cristiano chegou ao seu 133º gol pela seleção portuguesa, somando 906 ao todo na carreira. Assim, o capitão português festejou nas redes sociais:

“Vitória importante na Liga das Nações. Obrigado pelo apoio de todos, vamos com tudo!”

O 3 a 1 sobre a Polônia manteve Portugal com 100% de aproveitamento na competição, em que é líder do grupo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.