Alex Telles avalia seu retorno à Seleção: ‘Sempre foi minha intenção’

Novidade, mas nem tanto. Assim pode-se descrever a convocação de Alex Telles para a Seleção Brasileira. O jogador era nome constante para vestir a Amarelinha no passado, mas, depois da Copa do Mundo de 2022, não foi mais lembrado. Até a atual Data-Fifa, quando Dorival Júnior convocou o jogador para substituir Arana, do Atlético-MG, que acabou se lesionando.

Telles esteve com o grupo que disputou a Copa no Qatar, mas, com a Seleção passando por um processo de renovação, parou de ser lembrado. Contudo, a boa fase no Botafogo fez com que Dorival voltasse a chamar o jogador. Algo que sempre foi um objetivo para o lateral-esquerdo.

“Fico muito feliz. O objetivo sempre foi permanecer na Seleção. Depois que tive a lesão na Copa do Mundo e fiquei um tempo fora, a minha intenção sempre foi voltar. É um clima maravilhoso aqui na Seleção. Poder retornar mostra que estou fazendo um bom trabalho. Fico muito feliz de ter retornado ao Brasil e, ao mesmo tempo, à Seleção. Para mim, é um privilégio estar aqui e sempre vai ser um sonho”, disse Alex Telles, que prosseguiu,

“Eu imaginava que seria uma consequência no meu trabalho, por ter uma trajetória legal aqui e por saber que podia estar jogando novamente alto nível, sem provar nada para ninguém, mas para provar para mim mesmo que eu podia voltar à Seleção. Então estou feliz e muito agradecido pela confiança novamente”, completou o lateral.

Alex Telles fala das dificuldades recentes da Seleção Brasileira

Por fim, o jogador comentou do desempenho abaixo da Canarinho nos últimos jogos. Na última quinta-feira (10/10), o Brasil venceu o Chile fora de casa por 2 a 1, mas a atuação foi aquém do esperado. Agora, contra o Peru, nesta terça-feira (15/10), o lateral quer que a Seleção volte a dar uma resposta ao torcedor.

“Tratando-se de Eliminatórios, são sempre jogos difíceis, tanto em casa quanto fora. Vamos enfrentar uma dificuldade alta. Temos que focar, a nossa Seleção Brasileira é gigante. Há jogadores que não precisamos falar da qualidade. Se a gente focar no nosso trabalho, com todo mundo junto, não só nós, mas também torcida e todos que estão junto com a gente, acredito que vamos ter um caminho positivo, porque nada supera o trabalho e tenho certeza de que aqui se está trabalhando bastante para poder vencer os jogos”, finalizou.

