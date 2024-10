Conselho do Corinthians retoma reunião que pode aumentar pressão no clube

O Corinthians promete ter uma segunda-feira (14) agitada nos bastidores. Isso porque o Conselho Deliberativo retoma a reunião suspensa na semana passada, com pautas que geram cobranças sobre a gestão Augusto Melo. O mandatário vem sofrendo forte pressão internamente, que pode piorar ao final do encontro.

Na primeira parte da reunião, os conselheiros e presentes assinaram um termo de confidencialidade em uma reunião repleta de tensão. O principal ponto questionado foi a denúncia sobre a venda de ingressos a sócios irregulares. Além disso, os dirigentes também debatiam sobre o contrato com a Alvarez & Marsal, empresa de consultoria que chegou ao clube por intermédio do CEO Fred Luz, quando a reunião acabou sendo interrompida.

A Comissão de Justiça recomendou o rompimento do contrato com a empresa, que, inclusive, promoveu apresentações recentes a órgãos internos do clube. Além disso, a diretoria também deve tomar uma decisão sobre a medida cautelar judicial e possíveis consequências para o clube.

Por fim, o Conselho Deliberativo do Corinthians descartou traçar um plano financeiro para o clube ou na possibilidade de virar uma SAF. Entretanto, não descarta retomar as ideias da empresa de consultoria Alvarez & Marsal propostas no meio do ano.

Conselheiros ainda prometem cobrar a diretoria nesta segunda-feira por descumprir artigos do estatuto, como a reclamação de falta de transparência com o Cori (Conselho de Orientação) e do próprio Conselho Deliberativo nas decisões do clube. O fato é que a reunião pode terminar com mais pressão sobre Augusto Melo, que já foi alvo de uma tentativa de impeachment neste ano.

