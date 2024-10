Título da Libertadores pode mudar o destino de trio do Botafogo

O Botafogo, protagonista em duas frentes nesta temporada, tem visto seus talentos brilharem nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. De acordo com o site “UOL”, o futuro de Luiz Henrique, Jesus e Almada pode mudar significativamente com um eventual título da Libertadores, desafiando o planejamento inicial da SAF.

Na última rodada pela Seleção Brasileira, Luiz Henrique e Igor Jesus se destacaram, enquanto Almada retornou à Argentina, onde é considerado por muitos como o sucessor de Messi.

O proprietário da SAF alvinegra, John Textor, inicialmente planejou transferir os três para o Lyon ao final da temporada. Almada já teve sua transferência confirmada pelo empresário norte-americano, que visa reforçar o clube francês e valorizar os atletas para futuras vendas.

Vale lembrar que o Lyon faz parte da rede internacional de clubes da Eagle Holding, que inclui o Crystal Palace, da Inglaterra, também sob a gestão de Textor.

Botafogo vislumbra Super Mundial

Contudo, a situação pode mudar se o Botafogo conquistar a taça da Libertadores. Um título continental poderia garantir a permanência de Luiz Henrique, Almada e Jesus, especialmente devido à vaga no Super Mundial de 2025.

Desde o início, Almada tinha seu destino traçado. O mesmo se aplica a Luiz Henrique, ex-Betis (ESP). O atacante tem o Botafogo como uma ponte para retornar à Europa, superando as restrições do Fair Play Financeiro da França.

Em relação a Jesus, sua contratação visava fortalecer o elenco e garantir mais opções no ataque. Mas seu desempenho tem mostrado a Textor que ele pode ter um “futuro mais ambicioso” dentro da Eagle Holding.

Atualmente, o Glorioso está na semifinal da Libertadores, enfrentando o Peñarol. A primeira partida ocorrerá no dia 24, no Estádio Nilton Santos, e a decisão da vaga em Montevidéu, no Uruguai, está marcada para o dia 31 deste mês.

