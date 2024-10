Palmeiras define valor que deseja receber de nova patrocinadora máster

O Palmeiras abriu de vez a concorrência para o novo patrocinador máster do time masculino de futebol. Com a possível saída da Crefisa, o Verdão já traçou valores para 2025 e quer receber cerca de R$ 100 milhões somente com o novo investidor principal.

O objetivo do Palmeiras é receber R$ 150 milhões apenas com patrocínio no ano que vem. Contudo, como não existe mais um acordo de exclusividade da Crefisa, o Verdão espera fechar outros acertos para diferentes partes da camisa, como, por exemplo, as omoplatas. Entretanto, a principal meta é conseguir R$ 100 milhões apenas com a parte nobre de seu uniforme.

A concorrência aberta ao mercado é exclusivamente para o espaço principal da camisa alviverde e já está em fase final. É verdade que o Palmeiras conversa com outras empresas para outras partes da camisa. Porém, o grande objetivo do marketing do clube é fechar o mais rápido possível com uma patrocinadora máster.

Os nomes das empresas em conversa com o Palmeiras são mantidos em sigilo. Mas sabe-se que casas de apostas esportivas são as mais interessadas. A Esportes da Sorte, que mantém parceria com o time feminino do Verdão, tem a intenção de patrocinar a equipe masculina também. Assim como a Betnacional. Entretanto, nenhuma oferta oficial chegou ao Alviverde ainda.

A Crefisa e a Faculdade das Américas, que são empresas da presidente do clube, Leila Pereira, e estiveram no uniforme por dez anos, devem deixar a estampa da camisa alviverde. Atualmente, o Palmeiras recebe R$ 81 milhões fixos do contrato com a atual patrocinadora, que pode cobrir qualquer oferta que chegue ao Verdão.

