Corinthians se prepara para pagar nova multa e ter Hugo Souza contra o Fla

O Corinthians vai pagar mais uma vez a multa estipulada em contrato para ter Hugo Souza contra o Flamengo. Como noticiado pelo J10 neste domingo (13/10), o Rubro-Negro recusou a proposta do Timão para a compra dos direitos econômicos do arqueiro. Assim, resta ao Timão abrir os cofres para ter o jogador no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

A recusa se deve ao fato de o Corinthians ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral-direito Matheuzinho. Assim, esta pendência leva o Flamengo a exigir garantias mais sólidas para a transação. O Timão não confirma o recebimento da resposta e diz que seguirá com o que está em contrato para contratar o goleiro em definitivo.

O Timão colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio. Contudo, o Flamengo que este acordo já está comprometido por conta de outra dívida. Assim, recusou a proposta do Corinthians.

Desta forma, o Corinthians já se movimenta para pagar R$500 mil e ter Hugo Souza no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. O Timão, aliás, já desembolsou R$1 milhão ao Rubro-Negro para ter o arqueiro em dois duelos contra os cariocas. Uma pelo jogo de ida da mesma competição e outra pelo Campeonato Brasileiro.

Hugo Souza pelo Corinthians

É importante ressaltar que o Corinthians possui prioridade na compra do goleiro, que chegou no início do segundo semestre por empréstimo, com valor estipulado em US$ 800 mil. Hugo Souza foi contratado para substituir Carlos Miguel, que deveria ser o sucessor de Cássio, mas acabou se transferindo para o Nottingham Forest, onde atualmente é reserva. Desde sua estreia, Hugo tem se destacado, fechando o gol e se tornando um dos maiores ídolos da torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.