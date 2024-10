Ex-presidente do Bahia tem inspiração no City para montar rede multiclubes no Brasil

Atualmente, Guilherme Bellintani, dono da SAF do Londrina e ex-presidente do Bahia, usa o grupo City como inspiração e aposta no modelo de rede multiclubes no Brasil. Além do Londrina, sua empresa, a Squadra Sports, está à frente do Ypiranga-BA, do Linense-SP e do VF4-PB. A empresa também mira clubes de Portugal e do Uruguai para fechar a plataforma.

Guilherme, aliás, detalha como planeja usar o grupo City como inspiração e a ideia surgiu durante as negociações da empresa com o Bahia.

“Fiquei um ano trabalhando com o City, compreendendo o que é o COM [multi-club ownership], uma plataforma de clubes de propriedade de um mesmo grupo. Vi como funciona a lógica de funcionamento, o dia a dia da gestão, a estratégia de alocação de jogadores e a aquisição de jogadores jovens. Depois, você os coloca em um time com mais visibilidade para projetá-los. Essa lógica se aplica à participação nas competições; você contrata um jogador não apenas para aquele clube específico, mas para toda a plataforma”, disse o dirigente, que completou.

“E eu me perguntava muito: por que o Brasil ainda não criou o seu próprio multiclubes? Criamos a Squadra logo depois da minha saída do Bahia e comecei a operar esse projeto”, destacou Guilherme em entrevista ao “ge”.

Todavia, um dos assuntos mais debatidos no Brasil em 2024 é o fair play financeiro. Guilherme explica que os clubes precisam cumprir suas obrigações. “O fair play financeiro, antes de tudo, é dizer: meu amigo, se você contrata aquele número 10 que custa R$ 1 milhão, você tem que pagar. Se não pagar, você perderá um ponto na competição”, opina o ex-presidente do Tricolor de Aço.

Guilherme foi presidente do Bahia por dois mandatos

Presidente do Bahia por dois mandatos entre 2018 e 2023, sendo reeleito com 86% dos votos. Durante esse período, o time conquistou a Copa do Nordeste de 2021 e se tornou tetracampeão baiano. Ele, portanto, finaliza detalhando a chegada do grupo City ao clube

“O Bahia tinha uma dívida, mas não era absurda em termos de tamanho. No entanto, entendíamos que um bom caminho para elevar o nível técnico do clube era trazer parceiros. Conseguimos trazer o Grupo City, o Manchester City e todos os seus clubes do mundo. Hoje, o Bahia passou por uma grande transformação”, finalizou o dirigente.

