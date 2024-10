Andreas Pereira recebe presente do Flamengo. Confira!

Andreas Pereira, jogador do Fulham, da Inglaterra, nunca escondeu o seu carinho pelo Flamengo, clube em que jogou até meados de 2022. Nas redes sociais, o jogador, constantemente, posa para fotos vestindo produtos do Rubro-Negro. Nessa sintonia, ele foi presenteado pelo clube carioca com o novo uniforme três.

“Valeu Mengão pelo presente”, escreveu Andreas Pereira, que está com a Seleção Brasileira em Brasília para o jogo contra o Peru na terça-feira.

Nas redes sociais, a publicação do meia se tornou debate entre torcedores. Afinal, se por um lado alguns rubro-negros pegam no pé por conta da falha do jogador na final da Libertadores contra o Palmeiras, por outro há torcedores que reconhecem a qualidade técnica de Andreas e que aceitariam o retorno dele.

Números de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo

Andreas Pereira disputou 53 jogos com a camisa do Flamengo. Em campo, teve 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas. Além disso, balançou a rede em oito oportunidades.

