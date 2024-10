Paulinho volta aos treinos do Vasco após mais de oito meses

Após quase nove meses fora por lesão no joelho direito, o meia Paulinho está de volta aos treinos com o restante do elenco do Vasco. Ele participou da atividade no CT Moacyr Barbosa na manhã desta segunda-feira (14), iniciando, assim, a última fase de transição para seu retorno.

Segundo o “Uol”, esta fase conta com atividades com o elenco e individualizadas. Mesmo com sua volta aos treinos, ainda não se sabe, no entanto, a data em que o jogador reestreará.

Sua lesão ocorreu no dia 28 de janeiro, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, em empate por 2 a 2 com o Bangu, em Brasília. Logo aos 12′ de jogo ele sofreu uma entrada por trás e caiu com dores no joelho. Posteriormente, foi diagnosticada a ruptura do ligamento cruzado anterior de seu joelho direito.

Na semana seguinte, o volante Jair sofreu a mesma contusão, com ambos passando por um longo processo de recuperação. Por mais que tenha se lesionado depois, cronologicamente falando, Jair está avançando na recuperação. Afinal, ele foi relacionado para o jogo de ida contra o Atlético-MG e tem chances de retornar ainda no duelo contra o São Paulo, nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão.

Enquanto o volante atuou em três partidas em 2024, totalizando 42 minutos (ele foi expulso na partida contra o Bangu logo aos 3′), Paulinho só foi duas vezes a campo. Antes de se machucar, ele estreara na temporada em vitória por 2 a 0 sobre o Madureira, em São Januário, pela terceira rodada, na partida que marcou a estreia oficial do time principal no ano após pré-temporada no Uruguai.

