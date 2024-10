Veiga busca retomar parceria com Estêvão em reta final de Brasileirão

De titular absoluto para reserva e novamente a incontestável na equipe. Assim, resume-se a temporada de Raphael Veiga no Palmeiras. O jogador perdeu espaço no meio de 2024, mas conseguiu se recuperar e deve seguir na equipe principal após a lesão de Maurício. Será a chance de o camisa 23 mostrar que ainda tem gás para entregar e também de reeditar uma parceria de sucesso no Verdão.

Afinal, Veiga e Estevão fizeram uma dobradinha de sucesso pelo lado direito antes de o garoto passar a ter problemas por um entorse no tornozelo. Sem o atacante, o camisa 23 caiu de rendimento. Tanto que Abel Ferreira admitiu tê-lo mantido na equipe além do que devia.

Mesmo que não seja sua melhor temporada, Raphael Veiga é o quinto jogador que mais atuou no ano (49 vezes, sendo 44 como titular), o vice-artilheiro (14 gols) e o terceiro do elenco com mais passes para gol (7). Muito se passa pela ascensão de Estêvão, que briga pela artilharia do Brasileirão e virou fundamental no esquema de Abel Ferreira, sendo o jogador mais diferente da equipe.

Agora, com os dois à disposição e 100%, será a chance de a dupla mostrar que ainda tem muito o que entregar pelo Palmeiras. Com duas semanas sem jogos por conta da pausa pela Data Fifa, a equipe ainda tem uma semana para aprimorar suas táticas. O Verdão precisa tirar três pontos de vantagem do líder Botafogo em busca do tricampeonato consecutivo no Brasileirão. O próximo embate é contra o Juventude, no domingo (20), fora de casa.

