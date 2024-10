Fifa é denunciada na Comissão Europeia por calendário ‘abusivo’

As principais ligas europeias e a FIFPro (associação dos jogadores profissionais) apresentaram uma denúncia conjunta à Comissão Europeia contra a Fifa, nesta segunda-feira (14), em uma coletiva em Bruxelas, na Bélgica, alegando uma sobrecarga no calendário do futebol europeu. A crítica inclui especialmente a imposição da Fifa de um novo calendário. Nele está a ampliação da Copa do Mundo de 2026 e o novo formato do Mundial de Clubes, previsto para 2025, sem diálogo com outras entidades.

“A saturação do calendário coloca em risco a segurança, o bem-estar dos jogadores e a sustentabilidade econômica e social das competições nacionais”, diz a denúncia, citada pelo jornal francês ‘RMC Sport’.

Durante a coletiva, Javier Tebas, presidente da LaLiga, também deixou suas críticas à Fifa.

“É estranho que a Fifa não tenha consultado ninguém. A Fifa não pode regular o setor sem o acordo entre empregadores e empregados. A Fifa aprovou uma nova janela que afeta tanto trabalhadores quanto empregadores. Isso contraria decisões recentes do Tribunal de Justiça da União Europeia. Existem mais de 50 mil jogadores profissionais e mais de 2 mil clubes profissionais. É nesse espaço que as questões trabalhistas devem ser reguladas. O futebol mudou muito nos últimos 10 ou 20 anos, mas continua sendo governado pelas mesmas regras antigas. Por isso, estamos sendo obrigados a tomar essa atitude”, explicou o presidente da LaLiga.

A denúncia, intitulada “Proteger a saúde dos jogadores e preservar a sustentabilidade das ligas nacionais da Europa contra a conduta abusiva da Fifa”, também aponta conflito de interesses. Assim, a Fifa, que regula o futebol mundial e organiza várias competições, está sendo acusada de usar seu poder para favorecer seus próprios interesses comerciais.

Representantes na denúncia conjunta contra a Fifa

Além disso, a imprensa internacional destacou que, além de Javier Tebas, outros nomes importantes também participaram da coletiva de imprensa. Trata-se de David Terrier, presidente da FIFPro, Mathieu Moreuil, diretor de relações internacionais da Premier League, Kristoffer Vatshaug, presidente da Associação Norueguesa de Jogadores, e Umberto Calcagno, presidente da Associação Italiana de Jogadores.

