Após folga, São Paulo faz treino tático no CT; Ferreira é dúvida

Após o domingo de folga, os jogadores do São Paulo se reapresentaram nesta segunda-feira (14) no CT da Barra Funda. A equipe segue preparação para o duelo com o Vasco na próxima quarta (16), às 21h45 (de Brasília), em Campinas.

O técnico Luis Zubeldía promoveu um treino tático para os titulares e não contou mais uma vez com os selecionáveis. O lateral-esquerdo Jamal Lewis está com a Irlanda na Liga das Nações, enquanto o zagueiro Ferraresi (Venezuela) e o volante Bobadilla (Paraguai) disputam partidas das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Eles estão fora do duelo contra o Cruz-Maltino.

Quem também não viajará para Campinas é o zagueiro Arboleda e o atacante André Silva, ambos suspensos. Por outro lado, Zubeldía terá os retornos de Alan Franco e Calleri, que não atuaram na última partida do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

Ferreira é dúvida no São Paulo

Segundo o São Paulo, o atacante Ferreira, fora de ação por quase dois meses, segue o planejamento para recuperação de sua lesão. Ele não participou do jogo-treino de sexta-feira, que teve somente reservas em campo, e não foi visto nas imagens divulgadas pelo clube no sábado e na segunda. Assim, a tendência é que ele seja baixa para o duelo desta quarta-feira.

Dessa forma, o São Paulo deve ir a campo para encarar o Vasco com a seguinte formação: Rafael, Rafinha, Sabino, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura, Luciano e Wellington Rato; Calleri.

O São Paulo precisa da vitória para se consolidar no G6 do Campeonato Brasileiro. Afinal, a equipe está na quinta colocação, com 47 pontos, a quatro do Flamengo, que está uma posição acima. Contudo, a distância para o Inter, em quinto lugar, é de apenas um ponto.

