Brasil x Peru: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da segunda vitória consecutiva, Brasil e Peru fazem duelo, nesta terça-feira, às 21h45 (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília, pela 10ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira chega para o confronto após vitória suada sobre o Chile. Do outro lado, os peruanos venceram o Uruguai, que vive crise de relacionamento interno.

A Seleção Brasileira ocupa a quarta posição, com 13 pontos, mas segue devendo em atuações. Se a Seleção bater os adversários, pode subir para a vice-liderança, dependendo dos resultados de Colômbia e Uruguai. Por sua vez, a seleção peruana foi vencer pela primeira vez somente na última rodada e ocupa a nona posição, com seis pontos. Agora, o Chile é o lanterna da competição.

Brasil e Peru já se enfrentaram em 51 oportunidades, entre amistosos, Eliminatórias e Copa do Mundo. Há uma grande hegemonia dos brasileiros, já venceram 37 partidas contra apenas cinco triunfos peruanos, além de nove empates.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Peru, aliás, terá a transmissão da TV Globo e também do Sportv.

Como chega o Brasil

Confirmado por ele em coletiva, o técnico Dorival Júnior vai propor uma Seleção Brasileira mais ofensiva, em Brasília. Assim, o comandante fez mudanças nas últimas atividades. Vanderson entra na vaga de Danilo pela lateral direita. No meio-campo, Bruno Guimarães na de André e Gerson no lugar do suspenso Paquetá foram, afinal, as alternativas da comissão técnica.

Além das mudanças de jogadores, a comissão trabalhou os novos posicionamentos. Afinal, Raphinha volta a jogar aberto pelo lado direito, enquanto Rodrygo atua mais centralizado e Savinho faz o papel pela esquerda. Com isso, o Brasil deve ter mais força ofensiva dentro de sua casa e espera-se uma atuação digna de Seleção.

Como chega o Peru

Em processo de renovação, a convocação do técnico Jorge Fossati deixou de fora nomes como André Carrillo, Paolo Guerrero e Cristian Cueva por opção técnica, enquanto os volantes Renato Tapia e Yoshimar Yotun, e o centroavante Gianluca Lapadula estão lesionados.

Uma curiosidade, aliás, é que todos os gols do Peru nas Eliminatórias foram em bolas áreas, e com o Brasil já demonstrou fragilidades nesse aspecto. Assim, esse tipo de jogada pode ser explorado.

BRASIL x PERU

Eliminatórias para Copa do Mundo 2026 – 10ª rodada

Data-Hora: 15/10/2024 (terça-feira), às 21h45 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Onde assistir: TV Globo e SporTV

BRASIL: Ederson; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrygo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus. Técnico: Dorival Júnior.

PERU: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Advíncula, López; Peña, Cartagena, Castillo; Flores, Valera. Técnico: Jorge Fossati.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andres Nevas (Ambos URU)

VAR: Leodan Gonzales (URU)

